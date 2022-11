Peppa Pig sbarca in teatro: appuntamento al Duse con il Family Musical Show

Appuntamento imperdibile peri più piccini con la loro beniamina Peppa Pig, che sbarca per la prima volta nei nostri teatri. Il tour italiano porterà la simpatica maialina rosa anche all'ombra delle Due Torri. Qui l'appuntamento sarà al teatro Duse, per il prossimo 5 gennaio.

'Peppa Pig Live! La gita in spiaggia'

Grandissimo successo in tutta Europa con migliaia di biglietti venduti per 'Peppa Pig Live! La gita in spiaggia' è il nuovissimo spettacolo dal vivo, presentato da Red Group e Applauso.

Uno spettacolo, tutto in italiano, con storie e musiche create appositamente per il teatro, ricco di nuove canzoni e scenografie.

'Peppa Pig Live! La gita in spiaggia' porta il pubblico nel magico mondo di Peppa e dei suoi amici George, Pedro, Suzy, Papà Pig, Mamma Pig e Miss Rabbit. Racconta di una gita scolastica di Peppa Pig con l'intera classe. Con gli zaini addosso, il pranzo al sacco e Miss Rabbit al volante. I biglietti per 'Peppa Pig Live - La gita in spiaggia' sono disponibili sui Circuiti Ticketone (www.ticketone.it ) e Vivaticket (www.vivaticket.it). Con il 'Peppa Vip Pass' si potrà incontrare Peppa e i suoi amici.

Le tappe del tour

Il family musical show arriverà nelle principali città italiane dal 19 novembre fino all'8 gennaio 2023. Queste le prime date annunciate: 19 novembre a San Marino (Teatro Nuovo); 20 novembre a Varese (Teatro di Varese); 26 novembre Gaeta, Latina (Teatro Ariston); 27 novembre a Bari (Teatroteam); 3 dicembre a Roma (Teatro Italia); 8 dicembre a Brescia (Teatro Dis-Play); 10 dicembre a Lugano (Palazzo dei Congressi); 26 dicembre a Firenze (Tuscany Hall Teatro di Firenze); 5 gennaio a Bologna (Teatro Duse); dal 6 all'8 gennaio Milano (Teatro Lirico Giorgio Gaber).