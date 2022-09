"Per campi e per orti": note all’imbrunire

VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2022 ALLE ORE 18:30

Fattoria Belvedere - via Piombarola 1 - San Lazzaro



Concerto con:



? Luca Troiani - clarinetto

? Claudia D’Ippolito - pianoforte



Musiche di Mozart, Verdi, Monti, Debussy, Artie Shaw, Gershwin…



L’iniziativa è gratuita ma è necessaria la prenotazione chiamando il numero 3404867821 o inviando una mail a marzia.morara68@gmail.com



A seguire ciambella alla lavanda e infuso di cedrina offerti dall’azienda.



In caso di pioggia l’iniziativa non sarà annullata ma si terrà in un locale interno.



"Per Campi e per Orti" fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.