Incontri "Per Campi e per Orti" di San Lazzaro

Ritornano gli appuntamenti di “Per Campi e Per Orti”, la rassegna culturale-naturalistica a cura del Comune di San Lazzaro che si svolge nelle aziende agricole e negli agriturismi del territorio per far conoscere e valorizzare il patrimonio agricolo e ricettivo locale.

A pochi chilometri dalla centralissima via Emilia, San Lazzaro offre infatti panorami naturali, campi coltivati, ma soprattutto eccellenze del bio e dell’enogastronomia conosciute in tutta Italia. Olio, vino, prodotti ortofrutticoli, ma anche fiori e piante aromatiche, come la lavanda che questa estate ha riempito anche le dolci colline sanlazzaresi, con paesaggi provenzali a due passi da Bologna

Programma:

Giovedì 16 giugno Notte verde nelle aziende agrituristiche

Sabato 18 giugno | Ore 6:00 Agriturismo Corte dell’Abbadessa, via Croara 7/1. Corte dell’Abbadessa > Trekking all’alba e abbracciamo gli alberi "La Via del Fantini, sulle orme de Al mât di sas". Circa 5 km di cammino lento alla scoperta del linguaggio della Natura che si esprime attraverso la bellezza delle erbe spontanee, la forza dei maestosi alberi e le influenze degli astri che illuminano ogni cosa: un percorso spirituale e botanico assieme a Beatrice.

Al termine un po' di riposo, gustando la merenda a cura dell’azienda agricola. Costo 10 euro a persona. Prenotazione obbligatoria al 339402540 o beatrice.calia@gmail.com



Sabato 25 giugno | Ore 6:00 Agriturismo Corte dell’Abbadessa, via Croara 7/1 Corte dell’Abbadessa > Trekking all’alba e abbracciamo gli alberi "La Via del Fantini, sulle orme de Al mât di sas". Circa 5 km di cammino lento alla scoperta del linguaggio della Natura che si esprime attraverso la bellezza delle erbe spontanee, la forza dei maestosi alberi e le influenze degli astri che illuminano ogni cosa: un percorso spirituale e botanico assieme a Beatrice.

Al termine un po' di riposo, gustando la merenda a cura dell’azienda agricola. Costo 10 euro a persona. Prenotazione obbligatoria al 339402540 o beatrice.calia@gmail.com

Sabato 2 luglio | Ore 6:00 Agriturismo Corte dell’Abbadessa, via Croara 7/1. Corte dell’Abbadessa > Trekking all’alba e abbracciamo gli alberi "La Via del Fantini, sulle orme de Al mât di sas". Circa 5 km di cammino lento alla scoperta del linguaggio della Natura che si esprime attraverso la bellezza delle erbe spontanee, la forza dei maestosi alberi e le influenze degli astri che illuminano ogni cosa: un percorso spirituale e botanico assieme a Beatrice.

Al termine un po' di riposo, gustando la merenda a cura dell’azienda agricola. Costo 10 euro a persona. Prenotazione obbligatoria al 339402540 o beatrice.calia@gmail.com



Giovedì 7 luglio | Ore 19:00 Podere San Giuliano - via Galletta 3. Lettura scenica con Michele Attanasio a cui seguirà aperitivo con i prodotti biologici del Podere San Giuliano.. In caso di pioggia l’iniziativa si terrà all’interno di un locale dell’azienda

Prenotazione obbligatoria al numero 0516251141 o inviando una mail a info@poderesangiuliano.it



Mercoledì 13 luglio - ore 7:00 Lezioni di pilates. Una mattinata di benessere e relax con le lezioni di pilates con Beatrice di Mystudio. A seguire, colazione in podere. Costo 25 euro a lezione, abbonamento a 3 lezioni costo 60 euro. In caso di pioggia l’iniziativa si terrà in un locale dell’azienda.

Prenotazione obbligatoria al numero 0516251141 o inviando una mail a info@poderesangiuliano.it



Mercoledì 13 luglio - ore 18:30 Agriturismo Corte dell’Abbadessa, via Croara 7/1. Concerto al tramonto di Marco Baroni, nella suggestiva cornice dell'agriturismo Corte dell'Abbadessa. Al termine è previsto un aperitivo con i prodotti biologici dell’azienda agricola al costo di 10 euro a persona. Il concerto è gratuito ma è richiesta la prenotazione scrivendo una mail a cortedellabbaddessa@gmail.com o chiamando il numero 3395475428.

In caso di pioggia l’iniziativa verrà rinviata.



Mercoledì 20 luglio - ore 7:00. Lezioni di pilates. Una mattinata di benessere e relax con le lezioni di pilates con Beatrice di Mystudio. A seguire, colazione in podere. Costo 25 euro a lezione, abbonamento a 3 lezioni costo 60 euro. In caso di pioggia l’iniziativa si terrà in un locale dell’azienda

Prenotazione obbligatoria al numero 0516251141 o inviando una mail a info@poderesangiuliano.it



Mercoledì 27 luglio - ore 7:00. Lezioni di pilates. Una mattinata di benessere e relax con le lezioni di pilates con Beatrice di Mystudio. A seguire, colazione in podere. Costo 25 euro a lezione, abbonamento a 3 lezioni costo 60 euro. In caso di pioggia l’iniziativa si terrà in un locale dell’azienda

Prenotazione obbligatoria al numero 0516251141 o inviando una mail a info@poderesangiuliano.it



Giovedì 28 luglio | Ore 19:00 Podere San Giuliano - via Galletta 3. Lettura scenica con Michele Attanasio a cui seguirà aperitivo con i prodotti biologici del Podere San Giuliano. In caso di pioggia l’iniziativa si terrà all’interno di un locale dell’azienda

Prenotazione obbligatoria al numero 0516251141 o inviando una mail a info@poderesangiuliano.it.