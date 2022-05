In apertura della rassegna “SOGNO O SON GUASTO”: LA TRIBÙ DELLE GRANDI ORECCHIE. Incontri/laboratorio con la musica classica per bambini dai 3 agli 8 anni, insieme ai loro genitori. Per danzare e giocare all'aperto tra le note dei più grandi musicisti, con le insegnanti delle Ricordi Music School.