"La Pera a Galliera". Cibo, musica e non solo

Sabato 17 e domenica 18 settembre si terrà a Galliera la manifestazione “La Pera di Galliera".

Piazza Eroi della Libertà a San Venanzio di Galliera si riempirà per due giorni di gazebo, stand gastronomici con specialità a base di pera, intrattenimento musicale e spettacolo di danza, esposizioni e attrazioni per bambini, oltre a un convegno incentrato sul comparto agricolo.

Un evento che ha lo scopo di valorizzare i frutti della nostra terra.

Programma:



SABATO 17 SETTEMBRE

ore 17:30 Passeggiata Agro-turistica sulle sponde del Riolo alla scoperta della storia del territorio di Galliera accompagnati da esperti di storia locale.

A seguire un rinfrescante A-PERI-TIVO con sangria alla pera.

Alle 19:30 l’apertura dello stand gastronomico con tante specialità a base di pera e non solo: la novità di quest’anno sarà la cotoletta.

Alle 21:00 spettacolo di ballo della Società Sportiva Dance Style Club.

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Alle 18:30 spettacolo per famiglie targato Wanda Circus dal titolo “MR MARAVIGLIA” a cui seguirà lo show del performer, pianista e cantante da “Tu si que vales” Luca Guaraldi con il suo Rock and Roll Tour con omaggio a Elton John. Non mancheranno gli espositori, la sangria alla pera e lo stand gastronomico per chiudere in bellezza la due giorni dedicata alla pera e al mondo agricolo!

Stand gastronomico con prenotazione obbligatoria: Pro Loco 375 580 4880.