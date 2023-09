“La pera a Galliera”: la festa dell'agricoltura del territorio

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Galliera

Da venerdì 8 a domenica 10 Settembre 2023 torna “La pera a Galliera” - quarta edizione. Organizzata dal Pro Loco e Comune di Galliera di concerto con le Associazioni di Categoria del comparto agricolo Cia - Coldiretti Confagricoltura, l’iniziativa intende promuovere e sostenere la pericoltura e in generale l’attività agricola del territorio.

Per tre giorni, Piazza Eroi della Libertà a San Venanzio si riempie di prodotti tipici e della tradizione, esposizioni di mezzi agricoli, musica e spettacoli per tutta la famiglia, A-PERI-tivi e stand gastronomico con tante specialità a base di pera e non solo... (aperto tutte le sere dalle 19:30 - prenotazione consigliata al 375 5804880)

Si inizia venerdì con lo spettacolo danzante targato Dance Style Club.

Sabato il programma prevede un importante convegno dedicato al comparto frutticolo con esponenti politici ed esperti del settore: "FRUTTICOLTURA: CRITICITÀ E PROSPETTIVE FUTURE DEL COMPARTO" - un dibattito per affrontare i diversi aspetti della crisi della pericoltura e del comparto frutticolo, in un quadro di profonda sfiducia generato da una molteplicità di fattori climatici, fitopatologici e dalle difficoltà di mercato. A seguire Dj set con Ninni Dj.

Domenica arriva il Mercato dell'Unione: tutte le più belle bancarelle dei mercati del nostro territorio riunite per una giornata di shopping e divertimento. Non solo: nella mattinata una passeggiata Agro-turistica alla scoperta del territorio, a mezzogiorno crescentine fritte con sorprendenti farciture e nel pomeriggio uno spettacolo per bambine e bambini a cura di "Ambaradan Teatro Ragazzi" e organizzato dal Comitato genitori della Scuola Primaria Mazzacurati.

Scopri il programma dell’iniziativa: https://www.comune.galliera.bo.it/crlZ8

Scopri il programma del convegno: https://www.comune.galliera.bo.it/crl2v