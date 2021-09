Peraspera Festival di Arti Contemporanee interdisciplinari. Gesto silenzio di Francesco Giomi

perAspera Festival di arti contemporanee interdisciplinari, all'interno di Bologna Estate, ospita il 24 settembre la performance dedicata al silenzio, in un tempo dominato dal chiasso e dal rumore, Gesto Silenzio presentata da Francesco Giomi, compositore e regista del suono direttore di Tempo Reale, centro di ricerca musicale fondato da Luciano Berio.

Una serie di micro improvvisazioni coreografico-sonore dedicate al silenzio declinato in molteplici prospettive. Dopo una breve residenza il musicista, con strumenti acustici ed elettronici, interagirà con coreografi e danzatori, attori e performer (professionisti e non) in un dialogo improvvisativo uno-a-uno, dedicato al tema del silenzio e alle sue capacità di sensibilizzazione: una sequenza continua di brevi azioni improvvisate gesto-suono con interlocutori diversi che lavorano con il gesto, il corpo e la voce, per confrontarsi con il suono sul tema del silenzio secondo l’interpretazione di un musicista di ricerca.





Per info consultare il sito ufficiale (https://www.perasperafestival.org)

