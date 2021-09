perAspera festival di arti contemporanee interdisciplinari. Il secondo paradosso di Zenone

Per perAspera Festival di arti contemporanee interdisciplinari, all'interno di Bologna Estate, sarà possibile assistere a "Il secondo paradosso di Zenone"; liberamente ispirato al paradosso matematico di Achille e la tartaruga, è l’attraversamento spaziale di un’astronauta camminatrice in slow motion: è Elisabetta Consonni, in un’esperienza urbana che attraverserà le strade di Bologna, con l'accompagnamento fotografico di Diego Bianchi. Dopo l’attraversamenti della città, in cui l'incontro con la performer sarà casuale, Il secondo paradosso di Zenone si conclude il 23 settembre alle ore 19 al Mercato Albani.

La performance è una celebrazione del rallentare, una forma di resistenza contro i ritmi di un sistema che vuole sempre di più, e velocemente. Un’apparizione ipnotica e surreale, all’interno del contesto urbano, che catturerà l’attenzione di un pubblico occasionale come invito ad abbandonare per un momento la propria quotidianità per darsi una ragione della visione. L’astronauta resiste a qualsiasi stimolo di azione repentina, cimentandosi in azioni quotidiane e interagendo con chi incontra, sempre in slow motion. Elisabetta Consonni indaga in questa azione performativa - come nella ricerca che porta avanti dal 2013 - l’uso e il significato sociale del corpo e dello spazio pubblico.



21-22 settembre 2021, dalle ore 18.00

Attraversamenti della città

23 settembre 2021, ore 19.00

Mercato Albani, Via Francesco Albani 10





Per info consultare il sito ufficiale (https://www.perasperafestival.org

