perAspera festival di arti contemporanee interdisciplinari. L'ultima eredità di Oscare de Summa

In occasione dell'apertura della quattordicesima edizione di perAspera Festival di arti contemporanee interdisciplinari, Oscar De Summa presenta "L’ultima eredità", la storia di un doppio viaggio, geografico ed emotivo. Alla notizia del peggioramento delle condizioni di salute del padre, il protagonista torna a casa per un ultimo saluto e, come lui stesso dice, mentre va, torna, in un viaggio che ripercorre tutta la vita.

Il percorso di ritorno verso i luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza è, per il protagonista, anche il percorso di ritorno verso quell’infanzia e quell’adolescenza da cui credeva di aver preso distanza, da cui era fuggito e non credeva sarebbe mai ritornato.

Una volta arrivato a destinazione trova il padre nel letto, addormentato, in piena notte. Giusto il tempo di un ultimo saluto, di un’ultima raccomandazione, la più importante, quella che resta nel tempo come segno e sigillo di ciò che è stato. Ma anche un ringraziamento che porta con sé la consapevolezza che il padre sarà sempre, nonostante tutto, una sua fonte di insegnamento.

Da qui l’ultima eredità: con l’arrivo della morte, di riflesso, la riscoperta del valore della vita.





Per info consultare il sito ufficiale (https://www.perasperafestival.org

