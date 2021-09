perAspera festival di arti contemporanee interdisciplinari. Modulo-r di Fabio Fiandrini e Antonietta Dicorato

A partire dal percorso coreografico “Atlante. Dello spazio e del tempo”, realizzato per perAspera a luglio dalla danzatrice e coreografa Simona Bertozzi negli spazi di Villa Aldrovandi Mazzacorati, i due artisti hanno elaborato un’opera video che collega e sviluppa gli elementi emersi. Il linguaggio audiovisivo si è quindi affiancato alle pratiche della danza, integrandosi e suggerendo ulteriori prospettive di senso a partire dalle architetture storiche. I tentativi di trovare proporzioni geometriche e matematiche tra corpo umano e la funzionalità dell'architettura, derivanti dalla lunga tradizione rinascimentale che arriva fino alle elaborazioni novecentesche del Modulor di Le Corbusier, è la chiave di lettura per mettere in relazione il sistema architettonico e quello coreografico attraverso il dispositivo video.



25 settembre 2021, dalle ore 18.00 (in loop)





Per info consultare il sito ufficiale (https://www.perasperafestival.org)

