perAspera festival di arti contemporanee interdisciplinari. Stars modular impro di Vincenzo Scorza

perAspera Festival di arti contemporanee interdisciplinari, all'interno di Bologna Estate.

La quattordicesima edizione, il 22 settembre, ospiterà “STARS - Modular Impro” è un doppio live-set basato su sistemi modulari di sintesi sonora: Vincenzo Scorza, scultore del suono ideatore del progetto, e Andy Morello, fondatore della community Milano Modulare, si incontrano per la prima volta dal vivo dopo mesi di dialoghi musicali a distanza. Il live, infatti, è il punto di arrivo del progetto STARS - Modular Impro, co-prodotto da perAspera con il sostegno di Bologna Città della Musica UNESCO. Sviluppatosi tra gennaio e settembre 2021, STARS ha previsto la pubblicazione, a cadenza mensile, di nove contenuti audiovisivi “no-talk” da parte di tre artisti della scena elettronica nazionale ed internazionale: Vincenzo Scorza, Andy Morello e Omri Cohen. Nove brevi improvvisazioni su sistemi modulari di sintesi sonora, corredate da patch notes, ovvero un commentario in cui è dettagliata l’implementazione tecnico-pratica sul dispositivo sonoro.

Al termine della performance, i due musicisti incontreranno il pubblico in un dialogo aperto a domande e curiosità.



Vincenzo Scorza, scultore del suono, opera sui crinali della ricerca, tra musica e tecnologia. Sollecita i limiti: di materia e forma, tra improvvisazione e strutturazione. Attratto dalle sonorità glitch, ambient, drone, insedia ogni sua manifestazione creativa nel flusso mutevole della dimensione “dal vivo”. Diplomato in Musica Elettronica al Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna e laureato in DAMS Musica presso l’Università di Bologna, collabora con artisti e compagnie teatrali di primo piano della scena contemporanea, tra cui Ateliersi con cui è stato finalista Premio Ubu 2018 per il miglior progetto sonoro/musiche originali per lo spettacolo In Your Face. Numerose le sue presenze in festival e contesti nazionali e internazionali.

Andy Morello, fondatore della community Milano Modulare, attraverso rarefazione, granularizzazione, dub, techno e sperimentazione ricerca il legame tra improvvisazione e programmazione. Coordinatore nel 2019 del primo Modular Day milanese “Connessioni a modular journey”, in partnership con Machine Jockey e LePark.

Omri Cohen, basato in Germania, si è innamorato dell'ambiente modulare e della sintesi modulare attraverso il suo lavoro con VCV Rack, un sintetizzatore virtuale libero e open-source. Ben presto, Omri Cohen ha aggiunto al suo setup sintetizzatori semimodulari e una case Eurorack. Al virtuale e all'hardware, Cohen ha unito anche strumenti acustici come flauto, kalimba, pianoforte, e altri.





Per info consultare il sito ufficiale (https://www.perasperafestival.org

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...