perAspera festival di arti contemporanee interdisciplinari. "You will be there" di Ohm Panphiroj

Per perAspera Festival di arti contemporanee interdisciplinari e a cura di a cura di Grenze Arsenali Fotografici in collaborazione con il Patto di collaborazione LGBT+ del Comune di Bologna, il 21 settembre sarà possibile visitare la mostra fotografica di Ohm Panphiroj, fruibile per tutta la durata del festival, fino al 25 settembre.



La mostra fotografica “You will be there” di Ohm Panphiroj - fotografo, regista e formatore, pluripremiato a livello internazionale, professore di fotografia presso la Edna Manley School of Visual and Performing Arts di Kingston (Jamaica) - a cura di Grenze Arsenali Fotografici, in sinergia con il Patto di collaborazione LGBTQI del Comune di Bologna, è un progetto composto da una serie di autoritratti che esplorano questioni legate a identità, sessualità e ruolo di genere, dove vengono presi in esame la relazione tra l’autore e gli altri in un contesto intimo, privato e pubblico, aprendo un dialogo su razza, genere, gioco di ruolo, seduzione, desiderio e accettazione.

Temi ricorrenti nelle opere di Ohm, artista che mette al centro della sua ricerca questioni dibattute quali la sessualità, l’identità, i ruoli di genere, ma anche il maltrattamento delle persone attraverso il linguaggio del nudo maschile contemporaneo.





Per info consultare il sito ufficiale (https://www.perasperafestival.org

