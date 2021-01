Musicoterapia a cura di Tiziana Panera

Uno spazio dedicato alla fascia 5-17 anni per esplorare attraverso la musica emozioni, sensazioni e raggiungere obiettivi specifici.

Gli Incontri individuali nascono per supportare la crescita e lo sviluppo dell’individuo. La Musicoterapia permette il raggiungimento di obiettivi specifici.

Particolarmente indicata per bambini e ragazzi con disabilità fisiche e intellettive, autismo, problemi relazionali, emotivi.

Gli incontri del percorso hanno la durata massima di un'ora e avrete la possibilità di pagarli attraverso un pacchetto mensile.

Costi: 30 euro a incontro + tessera Arci Infanzia.

Nel caso in cui non l'abbiate potrete acquistarla da noi al costo di 6 euro.

È necessaria la prenotazione alla mail: associazioneleortiche@gmail.com oppure sul numero whatsapp: 388.3462917



Orari

Martedì 15,45-16,45 oppure 18,15-19,15

Il percorso verrà svolto nel rispetto delle regole anti Covid e gli utenti dai sei anni in su presenti dovranno indossare la mascherina.

Il percorso si terrà negli spazi di Porta Pratello in via Pietralata 58