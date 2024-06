"Perfect Days" all'Arena Puccini

Quando Dal 22/06/2024 al 22/06/2024 21.45

Prezzo Posto unico per i film italiani, europei e UK euro 3,50 ad eccezione dei film di altre nazionalità o non aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate Per i film di altre nazionalità o non aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate Intero euro 6,50 Ridotto euro 5,50