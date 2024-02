"Perfetta" - spettacolo per famiglie

DOMENICA 18 FEBBRAIO

Alle 16:30 al Teatro Ridotto (Lavino di Mezzo, Bologna)

"PERFETTA"



Perfetta è il nostro nuovo spettacolo per l'infanzia che parla a bambine e bambini, ma anche agli adulti.

Racconteremo la storia di Betta, una bimba per tutti "perfetta" che si rifugerà nelle nuvole, dove tutto è più leggero.

Attraverso ombre, burattini, oggetti, maschere e il corpo degli attori affronteremo il tema della perdita con poesia, delicatezza e un po' di ironia, mettendoci dal punto di vista dei bimbi di fronte a un mondo tanto complicato da capire.

Con le musiche originali di Mobrah, il corpo e la voce di Marco Rampello e Giorgia Nason, vi aspettiamo per un pomeriggio insieme, a seguire merenda per tutti i partecipanti!



PRENOTAZIONE SEMPRE CONSIGLIATA chiamando lo 051 402051 (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 17:00) o inviando una mail con nome e numero di posti richiesti a teatroridotto@gmail.com



***

C’era una volta, ma in realtà dovremmo dire “C’era due volte”, perché questa è una storia che succede due volte, o meglio: succede una volta giù e una su, cioè: una volta davvero veramente e una volta immaginata immaginatamente, cioè: una volta con gli occhi e con le orecchie e una volta con i pensieri e con il cuore, quindi sì, “C’era due volte una bambina”.





Gallery









***