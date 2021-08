Persiceteidi: naso all'insù, ci sono le “stelle cadenti”

Martedì 10 e mercoledì 11 agosto dalle ore 21.30 alle ore 23, presso il parco dell’Osservatorio Astronomico di Persiceto (vicolo Baciadonne 1) tornano le “Persiceteidi”, serate dedicate all’osservazione del fenomeno della pioggia delle Perseidi, conosciuto come “stelle cadenti” o “lacrime di San Lorenzo”. La manifestazione, curata dal Gruppo Astrofili Persicetani, si svolgerà all’aperto in area delimitata e con accesso contingentato, nel rispetto delle norme anticovid.

Anche quest’anno Persiceto attende coloro che vogliono godersi la magia della pioggia di stelle cadenti di San Lorenzo nel fresco del parco del Planetario e dell’Osservatorio. Martedì 10 e mercoledì 11 agosto tornano infatti le “Persiceteidi”, due serate di osservazione del cielo stellato in occasione delle Perseidi, conosciute anche come “Lacrime di S. Lorenzo”. Le Perseidi sono uno spettacolo naturale costituito da uno sciame meteorico, dovuto all’interazione tra l’atmosfera terrestre e particelle cosmiche, sublimate dal nucleo della cometa 109P/Swift-Tuttl, che ne costituiscono la coda. Durante il periodo estivo, l’orbita della cometa e l’orbita della Terra si avvicinano. La pioggia meteorica si manifesta dalla fine di luglio fino oltre il 20 agosto. Nei giorni in cui il fenomeno raggiunge il suo culmine sarà possibile osservare ad occhio nudo circa un centinaio di scie luminose ogni ora (in condizioni di buio perfetto, ben lontani dall’inquinamento luminoso che caratterizza i nostri cieli di pianura).

Vista l’emergenza epidemiologica in corso, i locali del Planetario e dell’Osservatorio dell’area astronomica del “Museo del Cielo e della Terra” (vicolo Baciadonne 1) non saranno accessibili come invece succedeva gli anni scorsi, ma i partecipanti potranno osservare il cielo all’aperto, accedendo all’interno di un’apposita area delimitata nel parco in numero contingentato e ascoltando la descrizione dei volontari dell’associazione. Sarà possibile sdraiarsi sul prato col naso all’insù ascoltando spiegazioni scientifiche e curiosità legate al fenomeno. È consigliabile dotarsi di stuoia o plaid e felpa per difendersi dal fresco notturno e di crema o spray antizanzare. L’organizzazione delle serate è a cura dell’associazione “Gruppo Astrofili Persicetani”, lo stesso che durante l’anno promuove l’apertura dell’Osservatorio. Nel corso dell’evento, gli organizzatori vigileranno sulle norme di comportamento per il contenimento del contagio all’interno dell’area delimitata.

Info: Museo del Cielo e della Terra: tel. 051.827067, info@museocieloeterra.org o www.gapers.it