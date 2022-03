Domenica 13 marzo lo spettacolo "Il Pesciolino Arcobaleno" in scena al Teatro Dehon.

“Arcobaleno, con le sue scaglie scintillanti, e? il pesce piu? bello di tutti i mari. Ma e? cosi? superbo che tutti lo evitano e lui si sente solo. Un giorno, regala a un pesciolino grigio una delle sue belle scaglie. Poi ne regala un’altra e un’altra ancora… da allora ha tanti amici.” (dal retro di copertina del libro “Il pesciolino Arcobaleno” di M. Pfister)

Ispirato all’opera originale di Marcus Pfister, di cui Fantateatro detiene i diritti alla riedizione teatrale, lo spettacolo racconta le avventure del celebre pesciolino Arcobaleno, che vive nelle profondita? dell’oceano in una bellissima barriera corallina che ospita molte altre creature marine. Le sue imprese accompagnano i giovani spettatori alla scoperta degli angoli piu? nascosti dell’oceano, come le misteriose grotte illuminate dai pesci lanterna, e contemporaneamente alla scoperta di grandi valori universali come la condivisione e l’amicizia.

Luci, animazioni dal vivo, figurine con i disegni originali di Marcus Pfister proiettate su tulle e musica in uno spettacolo arcobaleno di emozioni.