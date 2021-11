Pestmed: arriva la fiera dedicata alla disinfestazione e alla sanificazione

Dal 9 al 11 febbraio 2022 inizio PestMed Expo, la Fiera Evento che coinvolge stakeholders e buyer (italiani ed esteri) con l’obiettivo di creare un forte legame “tutto italiano” anche con i Paesi acquirenti del bacino del Mediterraneo. Dopo due anni di lotta al Covid, il tema della sanificazione e della disinfestazione per la tutela della sicurezza lavorativa e privata è più forte che mai. L’appuntamento di ANID (Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione) assume oggi un ruolo centrale decidendo di spostare a BolognaFiere l’evento internazionale dedicato al settore del Pest Management. Tre giornate e due padiglioni del polo fieristico bolognese stanno scaldando i motori in attesa di inaugurare il prossimo anno PestMed, il punto di riferimento italiano per: la salute pubblica e del cittadino negli ambienti civili ed industriali (Igiene ambientale), la sicurezza degli alimenti (Imprese della filiera agroalimentare), delle scuole, delle case, dei giardini e degli animali domestici (Igiene civile). Un’esperienza unica che coinvolgerà tutti i protagonisti impegnati nella tutela della salute e nel mantenimento salubre degli ambienti con già il patrocinio di CEPA (European Association of Professional Trained Pest Managers) e FEDERCHIMICA Assocasa. PestMed è il palcoscenico che porta il sapere scientifico e professionale di disinfestatori, operatori dei Grandi Hub (Aeroporti, Ferroviari, Portuali e di Navigazione), dell’Amministrazione Pubblica, dei Condomini e Immobili Privati, le Società di Gestione del Verde Pubblico e Privato, l’Industria in generale, l’Industria Alimentare, la Grande Distribuzione, i Distributori e Rappresentanze Italiane ed Estere, gli operatori del sistema Ho.Re.Ca., Laboratori pubblici e privati, gli operatori della Formazione e Ricerca (Scuole), della Sanità pubblica e privata, degli Imballaggi, della Catena del freddo e gli organi di stampa. Tre giornate fieristiche ricche di convegni, workshop ed eventi formativi su tutti i temi più importanti del settore, con importanti presenza internazionali e i principali player del settore. Normative e controllo del settore, aggiornamento professionale a livello manageriale/tecnico, innovazione, aggiornamento, formazione degli operatori (utilizzatori) e tantissimi incontri con buyer italiani ed esteri. Bologna riparte da PestMed, dal 9 all’11 febbraio 2022, con un imperdibile evento interamente dedicato al settore del Pest-Management. Interamente dedicato alla tutela della salute e dei cittadini.

