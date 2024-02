"Peter Pan" il Musical al Teatro EuropAuditorium: Giò Di Tonno è Capitano Uncino

Dal 17 al 18 febbraio 2024 "Peter Pan" il Musical in scena al Teatro EuropAuditorium.

Grande attesa per il ritorno di uno dei musical più amati e longevi del panorama teatrale italiano, Peter Pan. Nel ruolo di Capitan Uncino, un interprete dallo straordinario carisma e dalla voce potente, Giò Di Tonno. Dal 2006, quando debuttò per la prima volta, lo spettacolo ha già affascinato oltre un milione di spettatori con più di 950 repliche ed è stato insignito di prestigiosi premi come il Premio Gassman e tre Biglietti d’Oro Agis. Lo show vanta la regia di Maurizio Colombi e le musiche di Edoardo Bennato che faranno compiere al pubblico un fantastico viaggio nel mondo di Peter Pan con alcune tra le più famose canzoni tratte dal mitico album del 1978 riarrangiate per l’occasione dal cantautore che ha inoltre aggiunto alla colonna sonora dello spettacolo l’inedito “Che paura che fa Capitan Unci-no”. Altro punto di forza della rappresentazione sono i 21 artisti che in scena animeranno un mondo magico arricchito da effetti speciali come il volo di Peter.