Domenica 29 gennaio lo spettacolo per famiglie "Peter Pan" in scena al Teatro Dehon.

Peter Pan ha nuovi bambini sperduti da incontrare, gioca e scherza con loro ignaro del fatto che sull’Isola Che Non C’e? sia tornato il terribile Capitan Uncino. Il capitano, accompagnato dal fedele Spugna e dal simpatico Flick, e? deciso a sconfiggere Peter Pan e con lui il regno della fantasia.

Tra duelli e gags comiche, lo spettacolo si presenta come musicale: le canzoni originali scritte da Emanuele Brignola e Piero Monterisi sono in grado di appassionare grandi e piccini. Il tema alla base e? la voglia di sognare e giocare con la fantasia perche? solo cosi? possiamo spiccare il volo verso un mondo migliore.

Eta? consigliata: dai 3 anni in su