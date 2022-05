Pianofortissimo & Talenti: rassegna di musica sotto le stelle

Indirizzo non disponibile

Dal 7 giugno al 3 luglio torna nell'edizione 2022 di Pianofortissimo & Talenti.

L’energia che solo la musica nelle sue molteplici espressioni e più alte performance, sa liberare e trasmettere, vibra nella decima edizione di pianofortissimo. Una risposta naturale ai lunghi mesi di stasi forzata, si traduce in sei concerti di forte connotazione, originali e ricercati, pensati per nuovi contesti e per un pubblico giovane.

Programma:

7 giugno Matteo Messori, Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio

11 giugno Sarah Jane Morris Trio Marzabotto, Museo Etrusco “Pompeo Aria”

13 giugno Kevin Spagnolo, Simone Rugani, Chiostro della Basilica di Santo Stefano

15 giugno Ruben Xhaferi, Cortile dell’Archiginnasio

16 giugno Luca Giovannini, Martina Consonni, Chiostro della Basilica di Santo Stefano

21 giugno Solisti della Camerata Accademica, Chiesa di San Michele in Bosco

27 giugno Giorgi Gigashvili, Cortile dell’Archiginnasio

30 giugno Davide Ranaldi, Chiostro della Basilica di Santo Stefano

4 luglio Frida Bollani Magoni, Cortile dell’Archiginnasio

5 luglio Quartetto Eos, Chiostro della Basilica di Santo Stefano

6 luglio Olivia Belli, Cortile dell’Archiginnasio