Pianoir 2023: autori da brivido in biblioteca a Pianoro

Giunge alla terza edizione la rassegna dedicata al giallo e al thriller curata e condotta da Grazia Verasani, attesissimo appuntamento autunnale, vera e propria punta di diamante della programmazione culturale della biblioteca Silvio Mucini di Pianoro.

Reduci dal successo crescente di pubblico delle precedenti edizioni, anche quest’anno l’intento è quello di trascorrere quattro piacevoli serate in compagnia di Grazia Verasani e dei suoi ospiti, autori tra i più amati dai lettori, che presenteranno le loro più recenti uscite editoriali.



Giovedì 9 novembre | Sandrone Dazieri | Il figlio del mago (Rizzoli, 2023)

Un figlio adolescente, un orribile delitto e più di un segreto annidati nell’afa insanguinata di un’estate toscana di venti anni fa.



Giovedì 16 novembre | Cinzia Bomoll | Non dire gatto (Ponte alle Grazie, 2023)

Nuova indagine per l’ispettrice Nives Bonora, alle prese con le difficoltà della propria vita personale e professionale, determinata a scoprire la verità sulla sparatoria che ha portato in fin di vita il collega Pizzi.



Giovedì 23 novembre | Chiara Moscardelli | Teresa Papavero e i fantasmi del passato (Giunti, 2023)

La briosa e acuta criminologa si trova ad affrontare un caso irrisolto e insieme un’avvincente avventura personale.



Venerdì 1 dicembre | Alessandro Berselli | Gli eversivi (Rizzoli, 2023)

L’agenzia investigativa Marple di Bologna, tutta formata da brillanti menti femminili, indaga su di un movimento politico dall’oscura reputazione, su incarico di un padre preoccupato per le sorti della figlia.



Ingresso gratuito. Prenotazione consigliata. Al termine firmacopie e brindisi con gli autori.



Info Tel. 051 774654 - biblioteca.pianoro@comune.pianoro.bo.it