Pianoir: autori da brivido in biblioteca

Il noir torna a Pianoro.

Dopo il successo del 2021, è pronta a partire la seconda edizione di PiaNoir, rassegna dedicata al giallo e al thriller, mezzi narrativi che travalicano il mero genere per farsi oggi più che mai strumenti di analisi e di riflessione sociale.

Quattro serate per incontrare Carlo Lucarelli, Barbara Baraldi, Andrea Cotti, Marilù Oliva e ascoltarli raccontare le ultime avventure dei personaggi che tanto appassionano i lettori.

A fare gli onori di casa nel salotto allestito nell’accogliente cornice della Biblioteca Silvio Mucini è ancora una volta Grazia Verasani, brillante curatrice della rassegna e coprotagonista del primo incontro. “L’esperienza di PiaNoir – commenta la scrittrice - è stata molto bella perché ha nuovamente raccolto una comunità attorno al mondo dei libri, noir, in particolare, ma non solo. L’anno scorso è stato molto emozionante vedere la biblioteca piena di gente a ogni evento, e vederla ritornare come a una felice abitudine, a un appuntamento da non mancare. Fare cultura nei piccoli centri, diffondere l’amore per i libri, è la ragione principale per cui torno a PiaNoir con grande entusiasmo.”

Al termine brindisi con gli autori.

Venerdì 7 ottobre | Marilù Oliva, Grazia Verasani | Le invisibili (Rizzoli, 2022)

Storie di donne che abitano una normalità banale, celano un disagio inosservato e covano pensieri criminali.

Venerdì 21 ottobre | Carlo Lucarelli | Léon (Einaudi, 2021)

L’ispettrice Grazia Negro e Simone, protagonisti di Almost Blue, sono nuovamente alle prese dopo tanti anni con il medesimo feroce serial killer, Alessio Crotti, detto l’Iguana.

Venerdì 4 novembre | Andrea Cotti | L’impero di mezzo (Rizzoli, 2021)

Luca Wu, vicequestore italiano di origini cinesi, questa volta lontano da Roma, è impegnato in un’indagine che lo conduce nel paese delle sue origini.

Venerdì 18 novembre | Barbara Baraldi | Cambiare le ossa (Giunti, 2022)



Prenotazione consigliata. Diretta sul canale YouTube del Comune di Pianoro.