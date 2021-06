“Pianoro Estate 2021": la programmazione con tutti gli eventi da giugno a settembre

“Pianoro Estate 2021" un’estate di tutti e per tutti! Ascoltare un concerto, vedere uno spettacolo teatrale, visitare un museo, una mostra, ascoltare una conferenza, una lettura, scoprire - o riscoprire - poesie con il conforto di un buon vino e di buona musica, fare una passeggiata all’aperto, anche con la guida di figure professioniste esperte che ci accompagnano alla scoperta del territorio e delle sue ricchezze...Pianoro Estate 2021 è tutto questo.”



La programmazione conferma, ora più che mai, la cultura quale strumento di crescita personale e collettiva, un fattore di tenuta e al tempo stesso di sviluppo imprescindibile per un territorio e la sua comunità.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero ed organizzate nel pieno rispetto della normativa anti covid e del rispetto ambientale: accessibilità , sostenibilità e sicurezza rimangono per noi parole d’ordine.

Ecco allora in breve le principali rassegne della programmazione Pianoro Estate 2021 che, aggiungiamo,è stata ampiamente accolta nella programmazione metropolitana Bologna Estate 2021:

- Poetika: seconda edizione, 4 appuntamenti. Si tratta di una rassegna enoletteraria-musicale che ha luogo all’aperto, in un magnifico salotto ecosostenibile, nel Parco Marco Biagi antistante la Biblioteca S. Mucini di Pianoro che sarà aperta fino a tardi per l’occasione. La rassegna ci porterà alla scoperta di poetesse e poeti letti e interpretati da lettori d’eccezione e accompagnati dalla degustazione di vini delle regioni di provenienza degli autori e musica dal vivo.

Primo appuntamento mercoledì 30 giugno con Matteo Marchesini (poeta, critico e narratore) che leggerà poesie di Gianni Rodari; poi a seguire il 7 luglio” La tradizione e l’italianità - Dante “con letture di Giusi Drago (traduttrice Adelphi e poetessa); il 14 luglio avremo Grazia Deledda e Alda Merini lette da Monica Guerra (poetessa e organizzatrice culturale) e per finire il 21 luglio lo dedicheremo al bolognese Roberto Roversi letto e interpretato da Antonio Bagnoli (nipote di Roversi e editore della casa editrice Pendragon).

Tutte le serate vedranno l’accompagnamento musicale dal vivo di giovani musicisti: Trio Novensemble, Trio MedievalROCK, Duo Cellophonics, Duo EvaRubinstein.

Vini: degustazioni a cura di BEWINE, Enoteca di Pianoro.

- Favolando per le Valli: 16^ edizione della rassegna di teatro per ragazzi dai 4 ai 12 anni - 6 appuntamenti in tutte le frazioni del territorio di Pianoro dove, con la direzione artistica dell’Associazione Ca’ Rossa – Maurizio Sangirardi, porteremo vari generi dal teatro d’attore, di narrazione e musicale con compagnie affermate quali Teatro dell'Argine, Fantateatro, I Muffins, compagnia Momom, sino al Duo Ludilò che porterà uno spettacolo con la corda aerea. I 6 appuntamenti di Pianoro verteranno sul tema uomo-natura e fanno parte dei circa 40 della rassegna Favolando che si svolge nei diversi comuni dell’Appennino bolognese da giugno a settembre;

- A un passo dal Cielo: 3 appuntamenti che rientrano nella rassegna Crinali 2021: trekking con incursioni musicali durante il percorso nonché concerti finali in luoghi di particolare interesse paesaggistico. Partiamo il 27 di giugno con Monte Calvo, sui colli bolognesi e il coro Mikrokosmos; poi il 1 di Agosto con il Monte delle Formiche e l’Orchestra Senzaspine; il 5 di settembre con Monte Rosso in Riserva del Contrafforte Pliocenico e il Quartetto Miral. I trekking avranno una guida per noi d’eccezione: Beatrice Calia, anche nota come L’Erbana, Chef e docente di Cucina Naturale e Guida Ambientale Escursionistica specializzata nel riconoscimento di erbe e fiori, e in fito-alimurgia. I trekking ci porteranno alla scoperta di percorsi e punti panoramici davvero incredibili.

- Certi Concerti: 2 appuntamenti in Piazza dei Martiri a Pianoro: 16 luglio Federico Poggipollini in concerto e 10 settembre Aquiloni live con Stefano Colli e ospiti d’eccezione.

- Leggingiro ovvero Storie all’aria aperta: 6 appuntamenti nelle frazioni del territorio a cura delle Biblioteche comunali. Letture per bambini a cura delle bravissime bibliotecarie.

Alcune date particolari:

- Giovedì 15 luglio, ore 20,30 in collaborazione con il Museo di Arti e Mestieri: "Piccoli esploratori al via!" serata di esplorazione del territorio in notturna - allo stagno e dintorni alla ricerca di amici diversi. Storie "con scienza" di Giuseppe Rivalta. Per tutti i bambini;

- 10 agosto Notte di San Lorenzo: in collaborazione con il nostro Museo e l’Associazione Sofos osservazione guidata del Cielo presso Il Giardino di Lorenzo, Livergnano: un giardino inclusivo per tutti i bimbi e le bimbe, privo di barriere, con giochi accessibili in un punto panoramico magico;

- 15 agosto: Antica Fiera di Pianoro e Festa Patronale per le vie di Pianoro capoluogo;

- 2-3-4- settembre Beer's Brothers Village: una tre giorni all'aria aperta di cibo di strada, musica, animazioni per bambini, spettacoli al Velodromo Athos Guidastri di Pianoro

- L’8 settembre avremo il piacere e l’onore di incontrare al Museo di Arti e Mestieri Ferruccio Laffi, sopravvissuto alla strage di Marzabotto. Vedremo il documentario Io per me ero un uomo e avremo la possibilità di parlare con lui

Il Museo di Arti e Mestieri organizza mostre, conferenze, incontri e uscite sul territorio. Due le rassegne principali: “Malie con erbe e con imago” per il settecentenario dantesco – conferenze, mostre, degustazioni (12 giugno mostra “Arte nel vetro”di Amedeo Vitali, 17 giugno l Mondo è bello perché è vario”, come produrre cibo alleandosi con la Natura conferenza, spettacolo dialettale, preparazione nocino, 23 giugno “Theatrum botanicum” presentazione del Il libro di Giancarlo Marconi e degustazione di tisane) e “Il cielo stellato sopra di noi” incontri, approfondimenti, proiezioni (20 luglio 2021 conferenza Next step Marte con Omar Pradini e Luca Angeletti, 29 luglio Conferenza Cambiamento climatico e pandemia con Susanna Corti - Flavio Fusi Pecci, 10 agosto Laser tra le stelle, un Un viaggio affascinante tra scienza e mitologia con Intermezzi musicali con arpa).

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito e organizzate nel rispetto dei protocolli anti covid.

