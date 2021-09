"Pianoro Estate", ancora tante cose da fare: il programma di settembre

Continua la programmazione di “Pianoro Estate 2021” organizzata e promossa dal Comune di Pianoro con numerosi appuntamenti per tutti: incontri, musica, teatro, trekking, gastronomia

Mercoledì 8 settembre incontro con FERRUCCIO LAFFI, sopravvisuto alla strage di Marzabotto Sala Conferenze Museo di Arti e Mestieri P. Lazzarini - Via Gualando 2 – Pianoro (Bo)

Ore 20.30 proiezione del documentario “IO PER ME ERO UN UOMO” di Fabio Fiandrini e Marta Pettinari

A seguire incontro con Ferruccio Laffi e Fabio Fiandrini

Settembre 1944. Alleati e tedeschi combattono sulla Linea Gotica.

Il Comando SS ordina un’operazione di annientamento della Resistenza nell’area di Monte Sole, prima retrovia del fronte. Dal 29 settembre al 5 ottobre 1944 i nazisti uccidono 770 persone: è la più grande strage di civili in Italia durante la seconda guerra mondiale.

Quei giorni cambiano per sempre il destino di un ragazzo di 16 anni.

Giovedì 9 settembre per Favolando per le Valli - teatro per l’infanzia – spettacolo musicale per bambini/e dai 4 ai 10 anni ma anche adatto a tutti

Parco Marco Biagi (davanti alla Biblioteca comunale) Pianoro

Ore 21.15 “Favole sotto le stelle” con i Muffins

Spettacolo musicale che propone a grandi e piccini un magico “viaggio” tra fiabe e fantasia.

Chi di noi non ha sognato almeno una volta di salire sul tappeto volante con Aladdin e Jasmine, di fare un tuffo in fondo al mare con Ariel e Sebastian, di vivere un amore come quello di La Bella e la Bestia? Questa è la magia che i quattro performer musicali de I Muffin sapranno regalarci

Venerdì 10 settembre ore 21

Concerto Stefano Colli in Aquiloni live

Piazza dei Martiri Pianoro

Al pianoforte Giancarlo Di Maria

Special Guest Giò Di Tonno

Ospiti: Chiara Todeschi, Eleonora Montagnana, Rebecca e Selene Demà

Stefano Colli E’ salito su tanti palchi di musical di successo, protagonista di serie tv come ‘L’officina dei mostri’, ha partecipato a The Voice of Italy e ha da poco pubblicato il suo album d’esordio: Aquiloni. Stefano Colli è uno dei più originali interpreti della nuova generazione dei cantautori bolognesi.

Sabato 11 settembre

Una camminata tra Savena e Zena

A cura della Parrocchia Ss. Pietro e Girolamo di Rastignano e della Walking Valley con il patrocinio del Comune di Pianoro

Ritrovo dalle ore 8:30 alle ore 8:50 presso la Parrocchia di Rastignano in Largo don Giorgio Serra, 1

Partenza ore 9 Distanza 12 km – dislivello 600 m Durata 4 ore circa

Inoltre dal 7 al 15 settembre Festa al Monte delle Formiche nel suggestivo luogo agli estremi della Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico / Solenne Ottavario in onore della Madonna protettrice delle tre vallate Idice Zena Savena

Per tutte le info, programmi dettagliati e modalità di prenotazione:

www.comune.pianoro.bo.it / fb ComunePianoroEventiCulturali / Instagram Comunepianoro

Tutte le iniziative sono organizzate nel rispetto della normativa anti covid

Mail servizio.cultura@comune.pianoro.bo.it / 051 6529105

