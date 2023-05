"Pianoro School Film Festival": cinema diffuso, protagonisti 500 alunni delle scuole medie

Il 26 e il 27 maggio le vie e le scuole di Pianoro e Rastignano ospiteranno la prima edizione di Pianoro School Film Festival, il Festival del Cinema Diffuso, i cui protagonisti saranno circa 500 alunni delle scuole medie.

L’iniziativa è a cura dell’Istituto Comprensivo di Pianoro – Dirigente Dott.ssa Liana Baldaccini ed è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MiM. Pianoro School Film Festival è infatti un progetto assegnatario del contributo “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” indetto dal Ministero della Cultura e dell’Istruzione, e nasce da una visione della professoressa Chiara Tomaiuolo.

Le proiezioni saranno a cura della Cineteca di Bologna che per l’occasione ha selezionato una rosa di film adatta a un ampio target di pubblico, per rivolgersi sia agli spettatori più piccoli che a quelli più adulti, proponendo film di registi italiani e internazionali e spaziando da grandi classici come il Mago di Oz di Victor Fleming fino ad arrivare a prodotti cinematografici più recenti, come Glass Boy di Samuele Rossi. Il cinema sarà sia protagonista sia argomento di dialogo attraverso due Convegni - uno a cura del DAR (Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna) e uno a cura del DIPAST (Centro Internazionale Didattica Patrimonio) - e un seminario per docenti realizzato dalla Cineteca di Bologna.

Programma:

Venerdì 26 maggio

Museo di Arti e Mestieri in Via Gualando, 2 a Pianoro

Ore 10.30

Saluti introduttivi a cura della dirigente scolastica: Dottoressa Liana Baldaccini

Convegno a cura del DiPast – Centro Internazionale Didattica Storia Patrimonio

Il cinema: una fonte di “quel tempo chiamato medioevo”

Relatori: Beatrice Borghi e Rolando Dondarini

Scuola secondaria di primo grado Vincenzo Neri in Via Gramsci, 14 a Pianoro

Ore 16.00

Proiezioni di film a cura della Cineteca di Bologna

Il bambino che scoprì il mondo

di Alê Abreu

Un bambino vive immerso fra la natura, ma un giorno per seguire il padre parte per la città, dove scopre un mondo diverso.

Goonies

di Richard Donner

Un gruppo di 4 ragazzini parte alla ricerca del tesoro di un misterioso pirata vissuto nel Seicento, inizia così la loro avventura.

Scuola secondaria di primo grado Margherita Hack in Via del Casello, 3 (Auditorium)

a Rastignano

Ore 16.00

Il ragazzo invisibile

di Gabriele Salvatores

Michele è un ragazzo timido e introverso, tutto cambia quando a una festa di Halloween indossa un costume da supereroe e scopre di poter diventare invisibile.

Marchesini Group in Via Nazionale, 100 a Pianoro

Ore 17.00

Saluti introduttivi a cura della dirigente scolastica: Dottoressa Liana Baldaccini

Convegno a cura del DAR – Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna: “Media Education – Per un’educazione ai e con i media”

Relatore: Gabriele Prosperi

Moderatore: Prof.ssa Chiara Tomaiuolo

A seguire Premiazione dei cortometraggi da parte di una giuria di studenti del DAMS realizzati dai ragazzi dell’IC di Pianoro e della scuola secondaria di primo grado Margherita Hack di Rastignano con il Centro di didattica del cinema Rosencrantz&Guildenstern e con l’agenzia WETRUST.

Centro giovanile Pianoro Factory in Via dello Sport, 2/3 a Pianoro

Ore 18.30

Proiezione di un cortometraggio a cura della scuola dell’infanzia Colibrì di Pianoro realizzato con il Centro di didattica del cinema Rosencrantz&Guildenstern.

Teatro Arcipelago in Via della Resistenza, 201 a Pianoro

Ore 18.00

Proiezione di un film a cura della Cineteca di Bologna

Versi perversi

di Roald Dahl

Un film che scardina tutte le certezze riguardo alle azioni e alla sorte dei più noti personaggi delle fiabe, che vengono rimescolate fra loro.

Piazza dei Martiri a Pianoro

Ore 21.00

Saluti introduttivi a cura della sindaca Franca Filippini e della dirigente scolastica Liana Baldaccini

Sarà presente il Questore di Bologna, dott.ssa Isabella Fusiello

Presentano le alunne: Giulia Schiavina, Paola Porporato, Benedetta Roncon, Elisa Muccini e la prof.ssa Chiara Tomaiuolo

Proiezione all’aperto di un film a cura della Cineteca di Bologna

Cantando sotto la pioggia

di Stanley Donen e Gene Kelly

Un musical che racconta in modo divertente il passaggio del cinema dal muto al sonoro e i cambiamenti che ha comportato.

(In caso di pioggia la proiezione sarà presso il Teatro Arcipelago a Pianoro)

Sabato 27 maggio

Biblioteca di Rastignano in Piazza Piccinini, 4/a a Rastignano

Ore 11.00

Seminario per docenti a cura della Cineteca di Bologna “Educare all’audiovisivo: prospettive ed opportunità”

Relatore: Simone Fratini

Scuola secondaria di primo grado Vincenzo Neri in Via Gramsci, 14 a Pianoro

Ore 16.00

Proiezioni di film a cura della Cineteca di Bologna

Azur e Asmar

di Michel Ocelaot

Azur, affascinato dalle fiabe che la sua nutrice gli raccontava, parte per l’Africa alla ricerca della fata dei jinn, preludio di un incontro tra culture.

Ore 16.00

La volpe e la bambina

Una bambina instaura un legame di amicizia con una volpe e prova ad addomesticarla, snaturandola, cosa che l’animale non può accettare.

Scuola secondaria di primo grado Margherita Hack in Via del Casello, 3 (Auditorium)

a Rastignano

Ore 11.00

Glass boy

Di Samuele Rossi

Un bambino affetto da una malattia è costretto a vivere rinchiuso in una grande villa, ma un giorno viene convinto a evadere ed esce all’esterno.

Scuola primaria Diana Sabbi di Pianoro in Via della Libertà, 17/2 a Pianoro

Ore 10.00

Proiezioni di film a cura della Cineteca di Bologna

Il mago di Oz

di Victor Fleming

Dorothy Gale viene catapultata in un mondo abitato da creature fantastiche e animali parlanti, in cui affronterà le proprie paure e scoprirà se stessa.

Ore 11.30

Il mio vicino Totoro

di Hayao Miyazaki

Due sorelle si trasferiscono in un villaggio della campagna giapponese, dove scoprono cosa significa interagire con la natura e le sue creature e rispettarle.

Teatro Arcipelago in Via della Resistenza, 201 a Pianoro

Ore 18.00

Proiezione di un film a cura della Cineteca di Bologna

Principi e principesse

di Michel Ocelot

In un cinema apparentemente abbandonato, una ragazza, un ragazzo e un anziano si incontrano ogni sera, trasformandosi in protagonisti di storie sempre nuove.

Piazza dei Martiri a Pianoro

Ore 21.00

Con la partecipazione dei bimbi delle classi seconde della primaria D. Sabbi

Presentano le alunne: Giulia Schiavina, Paola Porporato, Benedetta Roncon, Elisa Muccini e la prof.ssa Chiara Tomaiuolo

Concerto degli alunni dell’indirizzo musicale dell’I.C. di Pianoro con i musicisti della scuola Impulliti.

(In caso di pioggia il concerto sarà presso il Teatro Arcipelago a Pianoro)

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.