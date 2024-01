"Piantala!..(con noi per un mondo più verde)": attività didattiche con finalità divulgative del verde

Evento di attività didattiche con finalità divulgative del verde DOMENICA 7 E DOMENICA 14 GENNAIO 2024



Come funziona:



1-Vieni all’Oasi Lagoverde di Bologna (associazione di volontariato, no profit, per attività ricreative e sportive, ma anche con un percorso ambientalista per la tutela del paesaggio) dalle 10.30 alle 15.30 e riceverai gratuitamente un giovane albero in vaso.



2-Piantalo dove vuoi tu nella riserva naturale e potrai guardarlo crescere nel tempo. Sarà per sempre il TUO albero con il tuo nome o la tua dedica scritta da te.



3- E’ arrivata l’ora di coltivare il futuro! Contribuirai in questo modo a salvaguardare l’ambiente per gli adulti di domani.



Piantare alberi è diventato oggi un obiettivo comune per contrastare la crisi climatica, ma può anche aiutare a percepire di nuovo colori, suoni e odori ai quali spesso non riusciamo a fare più caso,presi come siamo da mille scadenze quotidiane.



Vorremmo così inaugurare in Oasi un giorno dedicato alla festa degli alberi,dove voi visitatori adotterete,analizzerete e curerete una piantina a vostra scelta,per diffondere il verde in città e per aiutare la Natura a liberare il suo diritto di esprimersi acquisendo così nuova ricchezza.



L’evento sarà in un paesaggio che non è quello abituale della città ma è quello invece della Natura-Viva, che va verso la cultura dell 'Educazione Ambientale per la coesistenza fra Uomo-Protettore della Natura e Uomo-Gestore del Territorio.



Questo tuo gesto potrebbe essere un importante rimedio a molti guai del pianeta: un piccolo tentativo fatto da ognuno di noi per riconquistare quello che la nostra civiltà ha perduto con il crescente disprezzo verso la cultura dell'ambiente.



Vi invitiamo tutti, ma proprio tutti, a partecipare, naturalisti, o eco-turisti, ma anche tutti voi interessati a vivere un 'esperienza unica nel suo genere, in un luogo vicino alla città ma immerso nella natura tra lago-bosco-animali, perciò adatto a famiglie con bambini, a sportivi, a giovani coppie ma anche a persone semplicemente curiose.