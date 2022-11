Piantare un fiore nella terra bruciata: incontro con le poete ucraine Beltchenko, Kiva e Stomina

Piantare un fiore nella terra bruciata - incontro con le tre poete Natalia Beltchenko, Iya Kiva e Oksana Stomina, presenti in Italia dal 18 al 24 novembre, per un tour nazionale, con tappe ad Abano Terme (18 nov.), Bologna, (19 nov.) Verona (20 nov.), Milano (23 nov.) e Roma (24 nov.). Lettura bilingue dei versi delle poete, proiezioni di immagini dall'Ucraina con scatti realizzati dalla scrittrice e fotografa Zarina Zabrisky e dalla scrittrice e traduttrice Marina Sorina dell'associazione Malve di Ucraina. Intervista e dialogo con il pubblico condotti da Eugenio Orsi di Bologna4Ukraine, Pina Piccolo de La Macchina Sognante e The Dreaming Machine e da Marina Sorina.

L'evento ha luogo nella cornice dell'Auditorium Enzo Biagi di Sala Borsa che spesso funge da agora per la città, l'incontro ha il patrocinio del Comune di Bologna e vede un attento coinvolgimento delle associazioni della società civile ucraina della città, quali Bologna4Ukraine, Associazione Culturale Italia-Ucraina (Bologna) e Malve di Ucraina (Verona). Attiva anche la collaborazione della storica Associazione delle donne Orlando, coerente con i loro sforzi negli ultimi mesi di dare un sostegno concreto alle donne in Ucraina tramite una carovana di medicinali e beni specifici, iniziativa che illustreranno in un breve intervento. La serata vedrà anche l'apporto del gruppo teatrale Sblocco5. Propulsore del tour, dall'ideazione alla sua realizzazione, infine le riviste letterarie digitali La Macchina Sognante e The Dreaming Machine che lasciano la loro impronta nella parte letteraria della serata.