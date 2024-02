"Piazza Grande Unplugged": l'omaggio a Lucio Dalla

Anche quest'anno non poteva mancare a Bologna l'omaggio di Stefano Fucili, con la band Piazza Grande, al suo maestro Lucio Dalla nel giorno del suo compleanno.



Lunedì 4 marzo alle 21, il cantautore Stefano Fucili, scoperto da Dalla e coautore con Lucio del suo brano Anni Luce (album Luna Matana), omaggerà il suo maestro con un suggestivo concerto unplugged al Cortile Café, con una speciale formazione in trio di Pizza Grande, band che da oltre 10 anni porta con successo il repertorio di Lucio Dalla in piazze e teatri italiani.



Accanto a Fucili (voce e chitarra) ci saranno sul Carlo Simonari, collaboratore di Ivan Graziani, (piano e voce) e Tommy Baldini, reduce dalla apertura dei concerti negli stadi di Vasco Rossi con una gruppo spalla, (chitarra e bouzouki).



In scaletta i capolavori del prezioso repertorio dalliano tra hit e perle nascoste, reinterpretati con rispetto e passione anche in duetti tra Fucili e Simonari ricordando a tratti le atmosfere di Banana Republic.



Non mancheranno racconti inediti di Stefano Fucili, della sua esperienza artistica e di vita vicino al grandissimo Lucio.





