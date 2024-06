Picnic sul prato dello stadio Dall’Ara: serata di beneficenza Bologna FC 1909 e Bimbo Tu

cestino cena 45 euro (30 euro per under 13)

Prezzo cestino cena 45 euro (30 euro per under 13)

Bologna Tifa per i Bambini – Picnic allo stadio Renato Dall’Ara

Bologna FC 1909 e Bimbo Tu insieme per i bambini ricoverati nelle Pediatrie bolognesi

Bologna FC 1909 e Bimbo Tu ancora insieme per l’iniziativa “Bologna Tifa Per i Bambini”. Questa volta il club rossoblù, reduce dalla qualifica in Champions League e protagonista di una gloriosa stagione di vittorie che ha regalato a tanti tifosi bolognesi l’emozione di poter tornare a vivere il calcio europeo, e Bimbo Tu, in prima linea per sostenere i piccoli pazienti delle Pediatrie bolognesi, confermano il loro sodalizio proponendo un appuntamento unico e goloso. Un picnic sul prato del Dall’Ara per concludere la campagna di raccolta fondi che da anni unisce il Club e l’associazione. Una serata per grandi e piccini con un solo scopo: fare del bene.

L’appuntamento è per il 14 giugno 2024 alle ore 20:30. Una serata all’insegna del divertimento e della beneficenza. Gli incassi della cena saranno destinati ad un importante obiettivo: la ristrutturazione di due stanze di Osservazione Breve Intensiva (OBI) pediatrica e l’umanizzazione e messa in sicurezza di due stanze di degenza della Pediatria dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dedicate in particolare a pazienti con disturbi psicopatologici.

L’ambizioso progetto è l’obiettivo della quarta edizione della campagna di raccolta fondi “Bologna tifa per i bambini”, lanciata a dicembre 2023 da Bimbo Tu e Bologna FC 1909. Nelle precedenti edizioni sono stati raccolti contributi sufficienti per poter donare 7 lettini pediatrici, 1 letto per la terapia semi-intensiva pediatrica e 3 supporti respiratori neonatali per la Pediatria dell’Ospedale Maggiore anche grazie alla generosità dei tanti tifosi rossoblù.

Non mancheranno ospiti e divertimento durante la serata, con la comicità dei comici Vito e Giorgio Comaschi e l’intrattenimento musicale di Disco Club Paradiso. Non è la prima volta che il club bolognese e Bimbo Tu scendono insieme in campo. Già nel 2019, infatti, il Bologna FC 1909 e Bimbo Tu avevano organizzato un indimenticabile evento allo Stadio Dall’Ara dal titolo “Tutti in Piedi per Nicole”, dedicato alla giovane tifosa Nicole Perera, prematuramente scomparsa l’inverno dello stesso anno a causa di un tumore cerebrale. Quell’anno, il ricavato contribuì alla realizzazione della “Terrazza Nicole” di PASS, il Polo Accoglienza Servizi Solidali, sede di Bimbo Tu, che accoglie gratuitamente le famiglie dei bambini e dei ragazzi in cura negli ospedali bolognesi.

“Il piacere di una sera d'estate, il campo protagonista di una gloriosa stagione e il futuro dei nostri bambini come unico obiettivo: questo è lo spirito che ci ha guidato nell'organizzare "Bologna tifa per i bambini", un evento dedicato alla nostra città ed ai suoi ineguagliabili tifosi”, dice Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu. “Per Bimbo Tu è un grandissimo onore tornare a riunirsi, dopo 5 anni, al fianco del Bologna Fc per una grande festa all'interno del maestoso Stadio Dall'Ara ospiti di una magica serata di solidarietà tutta da vivere – aggiunge -. Ringraziamo sentitamente il Bologna Fc, BCC Felsinea e Laboratorio delle Idee per non mancare mai di confermare in ogni occasione il loro supporto verso chi ne ha più bisogno”.

“Da anni, il Bologna e Bimbo Tu lavorano insieme con impegno e passione per portare avanti iniziative benefiche a sostegno dei bambini e delle loro famiglie. Questo evento rappresenta un ulteriore passo avanti in questa preziosa collaborazione, offrendo a tifosi e sostenitori un'occasione unica per unire lo sport alla solidarietà. Il picnic sul campo dello Stadio dall'Ara, casa del Bologna, è un'iniziativa senza precedenti aperta a tutti coloro che desiderano contribuire a una causa nobile, dimostrando il proprio amore per il Bologna e il desiderio di fare la differenza nella vita dei più piccoli. Sarà un momento di gioia e condivisione, in cui la magia dello stadio si mescolerà con la generosità dei partecipanti”, dichiara Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna Fc 1909.

“Bologna tifa per i bambini ci vede al fianco di Bimbo Tu e del Bologna FC fin dalle origini: in questi anni abbiamo raggiunto, insieme, numerosi obiettivi molto importanti a favore delle pediatrie bolognesi. La serata al Dall’Ara del prossimo 14 giugno è per noi motivo di doppia soddisfazione: da un lato abbiamo la possibilità di aiutare ancora una volta Bimbo Tu e, per loro tramite, i bimbi che necessitano di ricovero ospedaliero, dall’altro è un’occasione per celebrare la meravigliosa stagione agonistica del Bologna, ma anche per ricordare i 60 anni dall’ultimo scudetto. Una ricorrenza che cade il 7 giugno, esattamente una settimana prima dell’evento allo stadio”, sottolinea Andrea Rizzoli, Presidente di Bcc Felsinea.

"Ringraziamo l'Associazione Bimbo Tu per questa nuova occasione, grazie alla quale la Pediatria dell'Ospedale Maggiore continuerà ad aver prova della solidarietà dell'intera comunità bolognese. Veder crescere la sanità su un campo sportivo rende bene l’idea di come la solidarietà - che è linfa per lo sviluppo della comunità - si raggiunga unicamente attraverso un gioco di squadra" conclude Paolo Bordon, Direttore generale dell'Azienda USL di Bologna