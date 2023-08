Piccolo Museo della Fiaba e del Racconto a Colle Ameno: l'inaugurazione il 2 settembre

Indirizzo non disponibile

Il Piccolo Museo della Fiaba e del Racconto è un luogo magico che da inizio settembre a metà ottobre accoglie nelle sale di Villa Davia, nel settecentesco borgo di Colle Ameno a Pontecchio Marconi, bambini di tutte le età e adulti desiderosi di viaggiare con la fantasia e immergersi in un mondo immaginifico.

Il percorso espositivo comprende sette diversi ambienti in cui altrettanti artisti e compagnie teatrali, attraverso allestimenti scenografici e installazioni “site specific”, hanno tradotto in vera e propria opera d’arte alcune favole della tradizione (tra cui il “Gatto con gli stivali” e “I cigni selvatici”) e noti racconti per l’infanzia.

Tra gli autori che hanno ispirato le varie installazioni ci sono Charles Perrault, Hans Cristian Andersen, i fratelli Grimm e Italo Calvino, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita e al quale sono dedicate due stanze del Museo. Tutti i racconti e le storie selezionate per questa terza edizione hanno come filo conduttore il “Ritrovar la strada di casa”: un tema che gli artisti hanno

rappresentato come un invito a partire, ad andare alla scoperta del mondo per poi ritornare ricchi di esperienze, incontri e nuove parole.

Le porte del Museo si apriranno sabato 2 settembre, giorno dell’inaugurazione. Il programma prevede alle 17 un concerto all’ombra dei tassi monumentali di Villa Davia: “Le canzoni della donna albero”, di e con Marina Girardi, un racconto cantato per bambini dai 5 anni in poi. Alle 18 la cerimonia di inaugurazione con il saluto delle autorità, il taglio del nastro da parte del sindaco Roberto Parmeggiani e una visita guidata al Museo in compagnia degli artisti che hanno curato gli allestimenti.

Ospite d’onore Bruno Tognolini, scrittore, drammaturgo e autore di noti programmi televisivi per l’infanzia (come “L’albero azzurro” e “La melevisione”) che, a chiusura della giornata di sabato 2 settembre, presenterà il primo studio dello spettacolo “Voglio la Luna!”: protagonisti una Luna invadente e un bambino incontentabile, interpretato dall’attore Massimiliano Di Corato. Lo spettacolo va in scena alle 20.30 nel cortile interno di Villa Davia (ingresso gratuito).

Il Museo sarà visitabile fino a domenica 15 ottobre.

ORARI: venerdì h 16-19, sabato e domenica 10.30-12.30 e 16-19.

Biglietto 3 euro, gratis bambini fino a 3 anni.

Previste visite guidate su appuntamento al n. 342 7163977 per scuole e campi solari, dal lunedì al

venerdì mattina. Biglietto cumulativo docente + classe: 20 euro.