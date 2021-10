"Piccolo Piccolo": una fiaba speciale

Sabato 23 ottobre Piccolo Piccolo al Teatro Testoni.

“Bianca come la neve, come la luna, come una nuvola, Bianca come un confetto, come lo zucchero, come la panna montata”.

Lo spettacolo racconta la storia di Bianca, chiamata così per via della neve caduta dal cielo nel giorno in cui era nata.

Una fiaba semplice, ma profonda al tempo stesso, ricca di significati e di metafore, che suggerisce la nascita e lo schiudersi all’esistenza, la rotondità dell’universo e della vita

dove tutto passa da un cuore palpitante e luce e calore si antepongono al bianco della neve, sì abbagliante, ma freddo, inanimato e infine privo di vita.

Una fiaba che pretende dalla parola il coinvolgimento dello spettatore e, contemporaneamente, nello svolgersi dell’azione teatrale,

rivela l’emozione in un legame intimo, dolce e delicato dell’attrice con il suo pupazzo/bambino, al quale farà vivere attraverso l’immaginazione il percorso indicato dalla fiaba stessa.

Durata: 35'

Età 3-6 anni

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...