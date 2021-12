Pierino e il Lupo e l'Histoire de Babar al Teatro Comunale

Domenica 19 e mercoledì 22 dicembre Pierino e il lupo e l'Histoire de Babar in scena al Teatro Comunale. La composizione Pierino e il lupo, frutto della raggiunta maturità di Sergej Prokof’ev, è un capolavoro di equilibrio, un’opera nella quale si coglie una profusione di invenzioni tematiche e coloristiche capace di stordire, destinata all’infanzia e all’educazione. L’opera infatti era nata con indirizzo squisitamente e umilmente didattico: far conoscere ai ragazzini le qualità sonore, “comportamentali”, tipologiche e fisionomiche degli strumenti dell’orchestra. La partitura, emblematica del genio di Prokof’ev, mira all’immediata comunicazione pur rimanendo incapace di banalità.

L'Histoire de Babar, le petit éléphant scritta da Jean de Brunhoff è una fiaba che racconta le vicende del personaggio immaginario Babar, un piccolo elefante che visita una grande città per poi tornare nella giungla per portare agli altri elefanti il beneficio della civilizzazione. Nel 1945 il compositore francese Francis Poulenc, entrato in contatto con il racconto, ha musicato la storia di Babar trasformando i disegni in suoni. La sua composizione, intitolata per l’appunto L’Histoire de Babar, è scritta per pianoforte e voce recitante.