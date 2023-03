"Pietre della Certosa" passeggiata tra i chiostri

Domenica 26 marzo ore 15,30 "Pietre della Certosa: tombe monumentali del primo novecento".

Continua l’esplorazione del Cimitero di Bologna, ora Patrimonio dell'Umanità UNESCO, attraverso i materiali con cui sono costruite le tombe monumentali. Una passeggiata tra i magnifici chiostri del primo Novecento con Giuseppe Bargossi.

Partecipazione a offerta libera, gratuita per gli associati. Prenotazione obbligatoria scrivendo ad amicidellacertosa@gmail.com. Ritrovo all'ingresso principale (cortile chiesa), via della Certosa 18. A cura dell'Associazione Amici della Certosa in collaborazione con con il Museo civico del Risorgimento.