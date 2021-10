Piero Bittolo Bon e il suo sax (ma non solo) live a Bologna

Protagonista del ciclo “Istantanea” di lune dì 11 ottobre al Mercato Sonato è il musicista Piero Bittolo Bon, che evoca ombre di canti e ritmi di immaginari popoli ancestrali con il suo sax, accompagnato da Andrea Amaducci, membro del CollettivO CineticO e artista visivo che, come in un gioco di specchi dà vita a queste ombre facendole riemergere in uno spazio e in un tempo altrettanto immaginari. Ad aprire e chiudere il concerto il suono materico della musica elettronica di Dj Balli.

Il biglietto dello spettacolo è in vendita all’ingresso del Mercato Sonato il giorno stesso dell’evento a partire da 30 minuti prima.

L’ingresso al Mercato Sonato è accessibile esclusivamente presentando la tessera Arci 2021/2022 e il green pass. Per informazioni e dettagli scrivere a info@senzaspine.com o consultare il sito mercatosonato.com.

