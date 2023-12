Pietro Morello in "Non è un concerto"

Segna il debutto a teatro dell’artista e creator Pietro Morello lo spettacolo Non è un concerto, in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna martedì 19 dicembre alle ore 21.00.

Classe 1999, a soli 24 anni Morello ha conquistato milioni di persone che lo seguono sui social: si contano ad oggi oltre 400mila follower su Instagram, 3,7 milioni su TikTok e circa 400mila su YouTube.

Per la sua prima volta sul palcoscenico l’artista propone uno show, a metà tra una rappresentazione teatrale e un concerto, che racconta le sue esperienze di vita, in cui si intersecano musica, missioni umanitarie e attività negli ospedali con i bambini – finora esclusivamente condivise sui social – il tutto accomunato da un unico fil rouge: la felicità.

Scritto assieme a Mauro Simone, che ne ha curato inoltre la regia, lo spettacolo – ispirato al libro di Morello Io non ho un piano, pubblicato nel 2022 da De Agostini e in cui descrive il suo percorso come operatore umanitario ­– è un viaggio per sperimentare insieme all’autore la paura della guerra, la tristezza della morte di un bambino, la voglia di riscatto e di cambiare il mondo.

«Raccontare dei bambini, le loro storie, le loro frasi, le loro riflessioni, mi fa rivivere quell’emozione che profuma di Teatro – afferma l’artista. Non vedevo l’ora di essere su un palco con la musica e con le storie dei bambini, come se li avessi lì con me per mano».

Tra giochi di luci, silenzi, momenti di buio totale, suoni, scoppi e risate, accanto a Morello, al pianoforte, sono protagonisti Matteo Castellan alla fisarmonica e Lucia Sacerdoni al violoncello, che eseguiranno brani conosciuti e musiche originali dell’artista.

Il disegno luci è a cura di k5600 design in collaborazione con Manuel Garzetta e il disegno fonico di Enrico Porcelli.