Pieve di Cento: concerto sul grand’organo per la Festa dell’Assunta

Giovedì 15 AGOSTO 2024 Ore 21.00, l’Organista M° Francesco Prof. TASINI eseguirà un’Elevazione Spirituale sul Grande Organo Zanin della Collegiata S. Maria Maggiore. Alle ore 20,30 sarà celebrato in canto “comitante organo “il Vespro Solenne dell’Assunta. Ore 21.00 esecuzione del Concerto.

La Chiesa è dedicata all’Assunta, rappresentata dalla grande pala realizzata da Guido Reni nel 1600 e posta sull’ Altare Maggiore proprio il 15 agosto di quell’anno. Un evento musicale e religioso a cui partecipare nella serata di Ferragosto e in cui cogliere l’occasione per ammirare il capolavoro del “Guido Reni ” e le altre note Pale d’Altare presenti nella Chiesa.