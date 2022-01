Pif e Francesco Piccolo in "Momenti di Trascurabile (In)felicità"

Sabato 15 gennaio "Momenti di Trascurabile (In)felicità in scena al Teatro Celebrazioni. Di e con Francesco Piccolo e la partecipazione speciale di Pif.

Francesco Piccolo e Pif, già protagonista del film Momenti di trascurabile felicità, tornano nuovamente sul palco con Momenti di trascurabile (In)felicità. Lo spettacolo è tratto da Momenti di trascurabile felicità e Momenti di trascurabile infelicità a cui nel 2020 si è aggiunto Momenti trascurabili vol.3 (Einaudi).

Si tratta di un modo semplice per avere un contatto diretto e vivo con i lettori, un'occasione per fare parlare i libri, con la voce inconfondibile di chi li ha scritti, in un'ora dedicata ai momenti trascurabili dell'esistenza quotidiana - che ci accomunano tutti in un sorriso (a volte amaro). Ormai è come se Francesco Piccolo li avesse brevettati, questi momenti di cui è fatta la vita: c'è qualcosa, nella qualità del suo sguardo che dilata il tempo delle nostre giornate con leggerezza e vitalità. Il divertimento di vivere ogni istante (anche quelli che dimenticheremmo volentieri) ormai lo conosciamo bene. E non ci stancheremo mai di ritrovarlo.