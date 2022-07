Pig Muff - Pink Floyd tribute band live a Pianoro

Pig Muff live nel parco della Sala Arcipelago di Pianoro.



Ingresso libero.



Dalle 19 alle 23 cucina aperta con:

menù completo (primo+secondo+contorno+calice di vino) 15 euro

menù crescentine (crescentine e affettato+contorno+calice di vino) 15 euro



info e prenotazioni 3486909428



I Pig Muff – Pink Floyd Tribute Band si formano a Bologna nel dicembre del 2012 e fin da subito calcano molti dei palcoscenici più importanti del capoluogo emiliano e dintorni.

Il loro repertorio attinge dagli album fondamentali della produzione floydiana – con un’attenzione particolare a Dark side of the moon (riproposto quasi integralmente) e The wall – senza però trascurare alcune delle perle più belle, forse più nascoste ma comunque luminosissime, che s’incastonano nella discografia della mitica band inglese.

Brani che hanno fatto la storia della musica, e che hanno portato i Pink Floyd nell’Olimpo del rock mondiale, riproposti in maniera fedele, con la veste sonora che li ha resi indimenticabili e che tutti sapranno riconoscere.

Cura negli effetti e nell’intreccio vocale porteranno così lo spettatore in quelle atmosfere liquide, dilatate e corali che sono il vero marchio di fabbrica di questo gruppo leggendario e della loro poetica musicale.



PIG MUFF are:



Nando Dessena - voce e chitarra

Dario Coriale - chitarra e cori

Marco Emma - tastiere e cori

Lorenzo Galli - sax, chitarra e voce



Gallery

Ennio Cugusi - batteria