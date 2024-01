"Pigiama per sei" in scena al Teatro Dehon

Dal 12 al 14 gennaio 2024 lo spettacolo "Pigiama per sei" in scena sul palco del Teatro Dehon.

Il più classico dei triangoli: lui, lei, l’altra. Che diventa un rombo e poi un poligono complesso. Camoletti, noto per aver scritto esilaranti ‘vaudeville moderni’, portati al successo da grandi interpreti come Jerry Lewis e Dean Martin, crea un testo in cui lo spettatore si appassiona, immedesimandosi, per capire come i vari personaggi riusciranno a trovare soluzioni a situazioni che diventano via via più intricate. "Un crescendo turbinante di equivoci e risate. Pigiama per sei è il tipico meccanismo perfetto".

Uno spettacolo lieve, veloce, divertente, che non rinuncia però a fare uno spaccato impietoso della vacuità che caratterizzava i rapporti personali nel pieno degli anni ’80 in cui il testo è nato, ma che non è migliorata ai nostri giorni.

Di Marc Camoletti.

Con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu, Rita Pelusio e con Roberta Petrozzi, Rufin Doh Zeyenouin.

Regia Marco Rampoldi

Co-produzione Nidodiragno/CMC – Rara produzioni