Mercoledì 24 luglio a Bologna “Pillole culturali al Ghinelli 33” il circolo in zona San Donato famoso per le sue cene ma dove da settembre si organizzeranno eventi artistici e culturali.



“Pillole culturali" serata condotta da

Gaia Chon , artista e ideatrice del format

“Express Yourself”che promuove artisti di tutta Italia , professionisti e semplici appassionati, attraverso l’omonimo programma per Videofashiontv e Italia Felix tv (canale 268) e numerosi eventi dal vivo.



Questo appuntamento, sfidando le alte temperature bolognesi e in un periodo in cui la città si svuota, vuole essere l’occasione per conoscere artisti bolognesi e non, che vivono in città cimentandosi in diverse discipline dal teatro alla magia, dalla poesia alla musica..

in un contesto informale, sorseggiando un buon bicchiere di vino, ci sarà modo di presentarsi e perché no pensare e costruire insieme progetti futuri.



Benvenuti anche gli amici che vorranno passare per salutarci e conoscere meglio il circolo e la sua storia interessante.



Per ora hanno aderito:



Enza Assumma, artista “ Oltre_creazioni “



Mariolina Sosto, appassionata di teatro, drammaturgia, lettura creativa



Galahad Hicks , prestigiatore con un assaggio del suo "show magico"



Federica Carelli associazione “pizzica.me", appassionata di danze popolari del Sud



N.B. programma provvisorio in via di definizione



*Dove

Bologna

via San Donato 149 all'interno del Casalone

Orario: dalle 19.30

Per info Gianni Galli 335 6085858



Ingresso gratuito