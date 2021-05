Pillole di equilibri: rassegna estiva di circo contemporaneo

Pillole di Equilibri – Rassegna di circo contemporaneo. Dal 4 giugno al 3 luglio a Casalecchio di Reno, Bologna e Sasso Marconi



Pillole di Equilibri è la risposta dell’associazione culturale Arterego ai mesi in cui la fruibilità dell’arte e della cultura hanno subito un brusco arresto, è il desiderio di incontro con l’altro, la voglia di rianimare la città… attraverso il circo contemporaneo. Dal 4 giugno al 3 luglio piazze, parchi e cortili si trasformeranno in palchi all’aperto per cabaret, spettacoli e live performance. La rassegna di circo contemporaneo abbraccerà i Comuni di Casalecchio di Reno, Bologna e Sasso Marconi.



Tutti gli appuntamenti si svolgeranno in totale sicurezza, rispettando le norme sanitarie per gli artisti e gli spettatori. Il pubblico sarà contingentato, i posti limitati. La prenotazione è obbligatoria – al telefono o online attraverso la piattaforma Event Brite – per tutti gli eventi.

Gli spettacoli sono a entrata libera e uscita a cappello. L’offerta, libera e consapevole, aiuterà a finanziare la rassegna stessa.



Pillole di Equilibri è organizzato con amore dall’associazione culturale Arterego in coprogettazione col Comune di Casalecchio di Reno e il Patrocinio della Regione Emilia Romagna. L'iniziativa fa parte di "A mente fresca 2021. È bello esserci", il calendario estivo di eventi promosso dal Comune di Casalecchio di Reno con il coordinamento del servizio Casalecchio delle Culture, inoltre fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.



Prenotazione obbligatoria, disponibile dal 18 maggio:

+39 353 4098322 (telefonare dalle 15:00-19:00)

Online su: www.arterego.org



Programma completo:



Venerdì 4 giugno

Circo Carpa Diem | Doppio Zero

Palo cinese, bici acrobatica, mano a mano

21:15 | Casa delle acque - Casalecchio di Reno



Sabato 5 giugno

Collettivo Arterego | Salt'in Circo

Cabaret di circo contemporaneo

17:00 & 21:00 Casa delle acque - Casalecchio di Reno



Domenica 6 giugno

Bubble On Circus | La vie est bulle

Teatro di figura, clown e bolle di sapone

17:00 & 20:30 Casa delle acque - Casalecchio di Reno



Sabato 12 giugno

Compagnia Bellavita | Menù del giorno

Giocoleria comica ed equilibri

21:15 Casa Museo Nena - Casalecchio di Reno



Mercoledì 16 giugno

Linda Vellar | Hoopnosis

Hula hoop, contorsionismo e verticali

21:00 Circolo la Fattoria - Bologna



Venerdì 25 giugno

Teatro Bislacco | Totem tango

Giocoleria, clown, equilibrismo

21:15 Casa Museo Nena - Casalecchio di Reno



Sabato 26 giugno

Collettivo Arterego | Cabaret des Femmes

Equilibrismo, acrobatica e mano a mano

21:15 Spazio Eco - Casalecchio di Reno



Sabato 3 luglio

Mister Funny Moments | Burn & Brain

Giocoleria, manipolazione e fuoco

21.15 Piazzetta del Teatro - Sasso Marconi

