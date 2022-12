Una domenica in Pinacoteca: visite e laboratori per grandi e bambini

La Pinacoteca Nazionale di Bologna organizza, grazie alla collaborazione con l’Accademia di Belle Arti, attività educative per le famiglie in visita al museo Una domenica al mese, infatti, le studentesse e gli studenti del Dipartimento di Didattica e Comunicazione dell'Arte dell’Accademia, con il dipartimento educativo della Pinacoteca, portano bambini e genitori alla scoperta dei capolavori custoditi nelle sale di via Belle Arti e intrattengono i più piccoli con laboratori di approfondimento che li conducono alla comprensione della storia dell’Arte divertendosi.

Le attività didattiche sono gratuite, l’ingresso al museo è a pagamento secondo le abituali tariffe (i bambini entrano gratuitamente)

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo mail pin-bo.urp@cultura.gov.it

Domenica 18 dicembre dalle ore 17 alle ore 18.30

I valori delle cose

Se osserviamo con attenzione i dipinti esposti in Pinacoteca, potremo scoprire uno speciale alfabeto "per oggetti". Alcuni sono semplici e umili, altri sono preziosi e rari. Alcuni vengono fieramente esibiti dai personaggi, altri si intravedono appena, eppure tutti hanno un significato preciso, tutti hanno qualcosa da dirci per orientare la nostra interpretazione della scena e dei soggetti rappresentati.

In laboratorio potremo realizzare delle personali composizioni simboliche di oggetti, a cui affideremo valori, messaggi e significati che possano raccontare di noi e della nostra storia.

Visita e laboratorio

durata: 1 ora e 30 minuti

per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni

Max 25 persone (1 bambina/o + 1 adulto)