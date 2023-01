"Domenica in Pinacoteca": visite e laboratori per grandi e bambini

La Pinacoteca Nazionale di Bologna organizza, grazie alla collaborazione con l’Accademia di Belle Arti, attività educative per le famiglie in visita al museo Una domenica al mese, infatti, le studentesse e gli studenti del Dipartimento di Didattica e Comunicazione dell'Arte dell’Accademia, con il dipartimento educativo della Pinacoteca, portano bambini e genitori alla scoperta dei capolavori custoditi nelle sale di via Belle Arti e intrattengono i più piccoli con laboratori di approfondimento che li conducono alla comprensione della storia dell’Arte divertendosi.

Le attività didattiche sono gratuite, l’ingresso al museo è a pagamento secondo le abituali tariffe (i bambini entrano gratuitamente)

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo mail pin-bo.urp@cultura.gov.it

Domenica 15 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 18.30 si terrà un nuovo appuntamento con le attività educative organizzate in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti.

"D’odio e d'amore". Un racconto animato dedicato a due tra le più importanti personalità artistiche del Rinascimento: Amico Aspertini e Raffaello.

Uno è eccentrico, capriccioso e inquieto; l’altro è affabile, gentile e soprattutto è considerato un prodigio.

Si percorreranno le sale espositive per rivivere le tappe principali della loro vita e del loro lavoro, anche in relazione alle vicende della Bologna dell’epoca, per scoprire, alla fine, come si può diventare davvero originali e rivoluzionari.



Visita e laboratorio

Durata: 1 ora e 30 minuti.

Per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni.

Max 25 persone.