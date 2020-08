“Pink Floyd: Live at Pompei”: la proiezione nel parco

Martedì 1° settembre tornano le proiezioni a BologninAlive, al Parco Villa Angeletti (ingresso principale via Carracci). Questa volta sarà possibile vedere il documentario-concerto “Pink Floyd: Live at Pompei”.

Nell’estate del 1972 il regista Adrian Maben si trovava in vacanza in Italia con la fidanzata, quando, tornato alle rovine di Pompei per cercare di recuperare il passaporto smarrito, ebbe un’illuminazione. Erano due anni, ormai, che cercava di proporre idee originali al manager dei Pink Floyd, Steve O’Rourke, ma nessuna di esse si era rivelata abbastanza convincente per la band, finché, un giorno, non gli chiese di suonare nell’antico anfiteatro romano di Pompei. Il risultato finale, della durata di 80 minuti, uscì nell’agosto del 1974, quando “The Dark Side Of The Moon” era già in cima a tutte le principali classifiche mondiali.

Apertura porte h.18.00

Proiezione h.21.30

Ingresso Gratuito

È possibile prenotare i posti agli spettacoli con servizio bar e ristorante attraverso la pagina Facebook di BologninAlive e con whatsapp al numero 3663547808. Non sarà consentito l’accesso senza mascherina correttamente indossata.