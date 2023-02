"Il meglio di... Pino e gli Anticorpi" al Cinema Teatro di Medicina

Sabato 4 marzo Il meglio del duo comico “Pino e gli Anticorpi”, distillato dalle annate migliori, riposato in anni di attività in capienti botti teatrali, con quell’inconfondibile bouquet di sana follia, il sentore della deficienza totale e un retrogusto di assoluto disimpegno. Uno spettacolo “riserva” per spettatori sommelier, da sorseggiare disordinatamente e senza la paura dell’etilometro o di portarsi appresso i bambini. Ridi responsabilmente...

Michele e Stefano Manca insistono da più di vent’anni a portare i loro scombinati personaggi in giro nei teatri italiani (ma anche in Francia, Spagna e Germania), passando per piazze, club e programmi televisivi, hanno studiato recitazione all’Ecòle Philippe Gaulier di Parigi e Bont’s International Clownschool in Spagna, insegnano discipline dello spettacolo, hanno scritto libri, il loro primo film “Bianco di Babbudoiu” è attualmente in distribuzione worldwide, mentre il secondo, intitolato “Come se non ci fosse un domani”, è in arrivo in streaming su Amazon Prime Italia