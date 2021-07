Pino Marino a Condimentioff

Candidato a ben due Targhe Tenco, PINO MARINO festeggia il suo ventennale discografico a CondimentiOff in pieno centro a Castel Maggiore.



Il 7 luglio Pino Marino presenterà TILT, in occasione del suo ultimo disco dopo vent’anni di carriera. Lo farà in grande stile dopo aver firmato con la bolognese La Fabbrica (etichetta indipendente) che lo porta e lo porterà su tutti i palchi d’Italia. Fresco di due nomination alle Targhe Tenco 2021 (miglior disco in assoluto e miglior canzone singola), Pino Marino presenta il suo “Tilt”, sua ultima fatica di successo. Tilt è un termine adottato, mutuabile e interpretabile, ma il suono e il suo significato stretto, non si prestano a equivoci. Questo è il senso attribuibile a tutto l’Album, il quinto dell’artista romano (fra quelli pubblicati a suo nome) dall’esordio discografico del 2000. L’Album è prodotto in studio da Fabrizio Fratepietro (storico collaboratore di Pino Marino), arrangiato da Fabrizio Fratepietro e Pino Marino stesso. La collaborazione di Pino Pecorelli (altro componente storico) consolida il Trio con cui tutto ebbe inizio, discograficamente, 20

anni fa. Pino Marino è autore delle canzoni e alla sua voce si uniscono quelle di tre prestigiosi ospiti: Tosca canta “Roma bella”, canzone per lei scritta in questa occasione. Ginevra Di Marco duetta con Pino in “Maddalena” e Vinicio Marchioni a suo modo ricuce e interpreta tutti i Tilt apparsi in queste canzoni, nella traccia di chiusura che porta il nome dell’album.



Gallery

La copertina del disco: la foto dal titolo “L’ora del bagnetto, Gaza” è stata scattata da Emad Nassar nel 2015 e ha vinto lo Sharjah Award in Medio Oriente. Lo scatto ritrae Salem Saoody, 30 anni, mentre sta facendo il bagno a sua figlia Layan e sua nipote Shaymaa nella vasca da bagno, unico pezzo della casa rimasto illeso dai bombardamenti.Quello di CondimentiOff quindi è un appuntamento da non perdere con uno degli autori, a detta di tutti, più riconosciuti della scena musicale italiana.

