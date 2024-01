"Pinocchio il burattino senza età, cento tavole d'autore: Vinicio Berti • Raoul Verdini •Gianni Rodari" è il titolo della mostra ideata e promossa dal Centro Studi d'Arte Archivio Vinicio Berti e dal Comitato Ricerche Associazione Pionieri, in partenariato con Radio Città Fujiko, che sarà fruibile al pubblico dal 5 al 17 febbraio 2024 presso gli spazi espositivi Salaborsa – Comune di Bologna.

La mostra a cura del Critico d'arte Roberto Sottile e del Comitato Ricerche Associazione Pionieri, ripercorre la storia del burattino di Collodi, attraverso l’incontro tra le opere di tre importanti protagonisti del Novecento Italiano: Vinicio Berti (Firenze 1921 – Firenze 1991), pittore, disegnatore e fumettista tra i fondatori dell’Astrattismo Classico Italiano (1950), Raoul Verdini (Roma 1899 – Roma 1981), giornalista illustratore e disegnatore; Gianni Rodari ( Omegna (No) 1920 – Roma 1980), giornalista, pedagogista e scrittore per l'infanzia e storico direttore del Pioniere, dove sia Berti che Verdini illustrarono tra i tanti personaggi, Pinocchio, il burattino senza età, protagonista di questa mostra. Ed è proprio il Pioniere, giornalino che dal 1950 al 1970 segnò lo svago e l’educazione e la crescita culturale dei più piccoli il fil rouge di questo progetto espositivo, attraverso la storia di Pinocchio che rappresenta un punto di partenza per raccontare le trasformazioni e il cambiamento della società.



All’interno del progetto è previsto per martedì 6 febbraio alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze della Salaborsa, l’incontro dibattivo con Alfredo Pasquali Giornalista Radio Città Fujiko e componente del direttivo CRAP Comitato Ricerche Associazione Pionieri, e Roberto Sottile Critico d’Arte e Curatore e Direttore Artistico del Centro Studi d’Arte Archivio Vinicio Berti.