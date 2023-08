Planet fun streetfood Monghidoro

Evento Streetfood a Monghidoro il 17 18 19 20 agosto al piazzale de Curtis ingresso gratuito.

Musica Streetfood animazione e giostre per bambini.

Giovedì 17 apertura Streetfood ore 18:00 puoi dalle 21:30 animazione per bambini con Kirkos show.

Venerdì 17 apertura Streetfood ore 18:00 animazione per bambini dalle 17 alle 19 poi dalle ore 21:30 Bommband band musicale di cover anni 90 ad oggi fino alle ore 24:00

Sabato 18 apertura Streetfood ore 11:00 dalle ore 17:00 alle 19 animazione Kirkos e dalle ore 21:30 articolo J cover band Articolo 31 J Ax