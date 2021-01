"Playlist", il meglio dell'arte quando ArteFiera si ferma

Cinque playlist per non perdersi di vista. Arte Fiera, annullata a causa dell'emergenza covid, propone al pubblico degli appassionati di arte moderna e contemporanea che tutti gli anni a gennaio visita il salone bolognese una nuova iniziativa digitale, "Playlist", basata sull'idea della 'selezione a cura di', in cui il motivo di interesse è tanto il contenuto proposto, quanto il personaggio che lo propone.

"Playlist" ospita mostre d'arte moderna e contemporanea proposte dalle gallerie che hanno partecipato ad Arte Fiera 2020 (piu' alcuni ospiti) ma anche conversazioni, film, libri che parlano di arte, del presente e del passato, di moda e design.

Le figure a cui è stato chiesto di proporre le loro playlist non sono solo critici, curatori e artisti, ma anche personalita' della cultura in generale: un regista, uno scrittore, un'esperta di editoria per ragazzi, una collezionista di moda. "Nell'impossibilita' di tenere in presenza Arte Fiera 2021 e consapevoli dell'importanza dell'evento per il mondo dell'arte e per i tanti appassionati, abbiamo ritenuto giusto mantenere, pur in altra forma, l'appuntamento di fine gennaio con la manifestazione", spiega Gianpiero Calzolari, presidente della Fiera di Bologna.

"Con Arte Fiera Playlist non proponiamo una fiera digitale, ma un progetto culturale e inclusivo, che espande, in un'altra dimensione, alcune esperienze di Arte Fiera e ne propone di nuove. Un progetto che coinvolge la citta', alcune delle sue principali realta' e le gallerie che, da oltre 40 anni, decretano il successo della Fiera. Fin da ora, pero', Arte Fiera da' appuntamento al 2022, quando potremo ritrovarci con un'accresciuta esperienza", aggiunge.